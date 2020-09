Mascaretes transparents per millorar la comunicació amb els alumnes

Els educadors, mestres i professors dels centres educatius del Vendrell utilitzaran mascaretes transparents a partir del proper mes d'octubre amb l'objectiu de millorar la comunicació amb l'alumnat. L'Ajuntament ha anunciat aquest dimarts que distribuirà 450 unitats durant els propers dies a tots els docents de les llars d'infants, escoles i instituts del municipi."És primordial la comunicació entre els docents i els alumnes", ha destacat la regidora d'Educació del Vendrell, Sílvia Vaquero, que ha assegurat que les noves mascaretes permetran "treballar per la igualtat d'oportunitats", ja que confien que resoldran les dificultats de comprensió que tenen alguns estudiants d'ençà que les classes s'imparteixen amb mascaretes.Les mascaretes transparents es distribuiran al llarg d'aquesta setmana i la previsió és que durant el mes d'octubre ja estiguin esteses a totes les aules del municipi. Fabricades amb plàstic rígid, incorporen uns filtres inferiors per garantir la respiració dels docents alhora que s'impedeix la circulació de partícules. "Suposaran seguretat per als docents i facilitat per als alumnes per poder aprendre millor", ha destacat el primer tinent d'alcalde, Christian Soriano, durant la presentació dels nous elements de protecció.Al seu torn, la regidora d'Educació, Sílvia Vaquero, ha defensat que les mascaretes transparents facilitaran que es pugui "treballar per a una inclusió educativa i per la igualtat d'oportunitats". Segons Vaquero, el fet que els educadors, mestres i professors hagin d'utilitzar mascaretes per prevenir la Covid-19 provoca problemes d'aprenentatge per part d'alguns estudiants, especialment per aquells que tenen dificultats auditives. Uns impediments que ara confien resoldre."Serà molt més fàcil poder-nos comunicar", ha celebrat la psicòloga de l'INS Andreu Nin, Marta Vedoy, que ha recordat que la lectura labial és "una base clau" per els alumnes amb discapacitat auditiva. "Fins ara ells perdien molta informació", ha afegit. Les primeres mascaretes s'han distribuït aquest dilluns i la previsió el consistori és repartir-ne 450 més a mig curs si es comprova l'eficàcia d'aquest sistema de protecció. Des del govern municipal han declinat concretar el cost de la compra d'aquestes mascaretes.

