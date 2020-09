Netflix revela les primeres imatges de la 4a temporada de «The Crown»

Gillian Anderson en el seu paper de Margaret Tatcher Foto: Netflix

Tobias Menzies i Olivia Colman, en una escena de la quarta temporada Foto: Netflix

Netflix estrenarà la quarta temporada de The Crown el 15 de novembre. La sèrie britànica és una de les joies de la corona de la plataforma estrella de contingut en streaming, explicant el regnat sencer d'Elisabet II i de tota la família reial del Regne Unit.Cada temporada incorpora nous personatges, nous intèrprets i una nova fornada d'històries destacades de la vida monàrquica i política britànica. La quarta temporada és una de les més esperades per l'entada de dues dones importants en la història del Regne Unit: la primera ministra Margaret Tatcher i la princesa de Gal·les, Diana.La plataforma ha fet pública les primeres imatges de la quarta temporada de The Crown, on es poden veure la gran majoria dels personatges principals i el resultat de la caracterització de Tatcher i Lady Di. Emma Corrin és l'actriu que dona vida a la princesa i Gillian Anderson a la primera ministra.La quarta serà l'última fornada de capítols en les que veurem a Olivia Colman com a Elisabet II i a Tobias Menzies com a Felip d'Edimburg, ja que cada dues temporades modifiquen els intèrprets principals per a donar més veracitat a la producció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor