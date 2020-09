L'abstenció dels comuns evita que Tarragona doni suport a Torra per la inhabilitació

El ple municipal d'aquest dimarts s'ha celebrat per via telemàtica. Foto: Ajuntament de Tarragona

Sense majoria. L'Ajuntament de Tarragona no donarà suport al president de la Generalitat Quim Torra, després de la seva inhabilitació . Tant En Comú Podem com el PSC, el PP i Ciutadans han evitat l'aprovació d' una moció de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) . En el cas dels comuns, la seva decisió ha estat abstenir-se, mentre que la resta hi han votat en contra. Junts, ERC i la CUP hi han votat a favor. Aquestes tres formacions, però, tan sols sumen 12 dels 27 vots del plenari.Durant la presentació del text, que s'ha fet per via d'urgència, la regidora Laia Estrada (CUP) ha dit que es podrien haver tret les referències a la república catalana per facilitar-ne l'aprovació, però ECP no ha acceptat canviar de posicionament.L'alcalde, Pau Ricomà, va assenyalar en la manifestació d'ahir a la plaça de la Font que cap partit no independentista havia mostrat a la ciutat el seu suport al president de la Generalitat . Al voltant de 600 persones van citar-se ahir al vespre davant de l'Ajuntament per rebutjar la inhabilitació de Torra.En la seva intervenció, la regidora d'ECP Carla Aguilar ha afirmat que el text "barreja la crítica a la sentència amb un ideari que ens deixa fora". Aguilar ha considerat "desproporcionada" la sentència, que ha qualificat d'"error". Tot i així, la seva abstenció ha evitat l'aprovació del text.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor