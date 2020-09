Per què les articulacions fan més mal durant la tardor?

Les persones amb malalties reumàtiques solen notar en l'inici de la tardor un empitjorament del dolor de les seves articulacions, i ho solen atribuir al factor climàtic: hi ha més humitat, pluges abundants, baixen les temperatures de manera notable, hi ha més vent...



Tot i això, el doctor Marcos Paulino, portaveu de la Societat Espanyola de Reumatologia i reumatòleg de l'Hospital General de Ciudad Real, adverteix que actualment no hi ha evidència científica suficient que provi que existeixi aquesta relació, si bé creu que la cultura general i la pràctica diària ens demostren que és possible que pugui donar-se la conjunció. Fins i tot hi ha persones que saben i noten quan canviarà el temps.

"D'una banda, cal valorar la cultura general, i la creença que hi ha una influència dels canvis climàtics en les malalties reumàtiques, i després la realitat dels estudis científics, per als que encara no hi ha una evidència científica de pes que pugui validar aquesta afirmació", assegura l'especialista. L'especialista assegura que quan arriba la tardor, i també la primavera, èpoques caracteritzades pels canvis de temps, amb fred i humitat, els pacients refereixen més dolors a la consulta."Però en tot el que s'ha publicat hi ha resultats contradictoris, així que no podria afirmar-se aquesta relació de conceptes. Sí que és cert que alguna cosa hi ha d'haver perquè metges grecs i romans feien referència a això, al mateix temps que en la medicina tradicional xinesa el reumatisme és sinònim de malaltia del vent i de la humitat. Ve de lluny, aquesta percepció", assenyala el doctor Paulino.Amb això, incideix que sí que sembla, per tant, que podria haver-hi una major incidència o empitjorament dels símptomes dels pacients reumàtics amb l'arribada de la tardor i els canvis de temps. "Canvia l'estació, augmenten el fred, la humitat i el vent, i això fa que els pacients diguin que es troben pitjor, però es desconeixen les causes del per què els canvis meteorològics poden afavorir aquests símptomes", insisteix l'especialista.Entre les possibles teories, el reumatòleg de l'Hospital General de Ciudad Real indica que hi ha qui valora que quan fa més fred, el líquid sinovial que lubrica les articulacions es fa més dens, de manera que les estructures articulars friccionen més i es produeix més dolor.També hi ha la possibilitat que hi hagi 'baroreceptors' de pressió (o receptors de pressió) que estarien interconnectats amb els receptors del dolor o 'nociceptors'. Quan s'estimula un s'estimula l'altre, és a dir, "si canvia la pressió per un canvi de temps, els baroreceptors s'activen, posant en marxa al seu torn els nociceptors. Són teories, i per això també es percep el canvi de el temps abans que es produeixi. Aquests pacients noten que li fa mal genoll quan canviarà el temps", esmenta el doctor Paulino.En aquest sentit, fa esment d'un estudi científic publicat recentment per uns coreans que, a partir de la investigació de 200 pacients amb atac de gota, van veure que els atacava més a la primavera, una època semblant a la tardor, i amb canvis bruscs en les condicions climàtiques. "I van veure que els atacs de gota eren més freqüents quan, el dia de l'atac i l'anterior, s'havien registrat canvis més bruscs pel que fa a la temperatura diürna i la humitat", afegeix.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor