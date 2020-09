Argimon reclama reduir la mobilitat a Madrid: «Fa una setmana que maregem la perdiu»

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha reclamat al govern espanyol que actuï per limitar la transmissió de contagis de Covid-19 entre territoris de l'Estat. Argimon ha demanat "prendre decisions", especialment pel que fa a la situació epidemiològica de la Comunitat de Madrid. "Fa una setmana llarga que maregem la perdiu", ha dit.Argimon ha fet referència a informacions periodístiques que apunten que no està previst fer proves PCR a contactes estrets de positius als municipis madrilenys i ha assegurat que si això es confirma l'escenari serà comparable al del març o l'abril. "Aleshores es va prendre una decisió dolorosa, limitar l mobilitat", ha recordat.El secretari de Salut Pública ha reiterat la petició feta dies enrere pel president, Quim Torra, i ha instat els ciutadans de Catalunya a evitar viatjar a Madrid si no és necessari. "Si tenim una reunió, la podem fer per videoconferència", ha dit. Argimon ha insistit que no planteja un confinament de Madrid, ni la suspensió del servei d'AVE o de pont aeri, però sí que reclama actuar per reduir la mobilitat."Si no fem alguna cosa a Madrid, tindrem un problema", ha vaticinat Argimon, que ha reclamat a la Comunitat de Madrid i al govern espanyol un treball conjunt per definir un acord en les actuacions a dur a terme.Argimon ha emfatitzat que "Catalunya no és una illa". "El que passa en altres territoris ens ha d'interessar igual que el que passa a Catalunya", ha assegurat. Argimon ha recordat el funcionament "radial" de l'estat espanyol en relació a la mobilitat i la condició de "nus de comunicacions" de la capital espanyola.

