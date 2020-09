Investigadors valencians creen un test alternatiu a les PCR «ràpid, barat i de fàcil ús»

Un equip d'investigació coordinat per la Universitat Politècnica de València (UPV) i en el qual participen també personal de FISABIO, de l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe) i del CIBER-BBN han obtingut un prototip d'un nou test de detecció de la Covid-19 alternatiu a les PCR "ràpid, barat i de fàcil ús" i ja han realitzat diferents assajos, segons ha informat la institució acadèmica en un comunicat.Els investigadors treballen en aquest projecte des que va esclatar la pandèmia. Es tracta d'un test ràpid de tipus Point-Of-Care (POC) basat en nanosistemes amb portes moleculars, que permetria detectar de "forma ràpida -en 30 minuts-, fiable i senzilla" si una persona està o ha estat infectada per SARS-CoV-2, ha destacat.Al respecte, el coordinador del projecte, Ramón Martínez Máñez, de l'Institut de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM) a la UPV director científic del CIBER-BBN ha destacat que entre els avantatges de les tècniques POC, destaca la seva capacitat de diagnosticar en llocs amb infraestructura limitada, sense personal especialment qualificat i sense el requisit de transportar la mostra a una instal·lació centralitzada.A més, les tecnologies de POC són eines de detecció global per a la vigilància davant de possibles nous brots en el futur. D'aquesta manera, la seva ocupació permetria "la implementació ràpida de mesures de contenció, reducció dels temps de resposta terapèutica, la detecció in situ i l'ús d'un volum de mostra baix".