Per què la Moncloa no publica el cessament de Torra al BOE?

Han passat ja 24 hores que s'ha fet efectiva la inhabilitació de Quim Torra, però la seva inhabilitació no ha estat publicada encara al Butlletí Oficial de l'Estat i, de forma simultània, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El que podria semblar un simple tràmit, té conseqüències directes sobre el Govern en funcions, que està a expenses de la publicació per activar els mecanismes de substitució de les atribucions del president cessat.Els serveis jurídics de la Generalitat estableixen que és un cop publicada al BOE i al DOGC la inhabilitació quan el consell executiu es reunirà "amb la màxima seguretat jurídica" per convocar una reunió extraordinària i aprovar el decret de substitució segons el qual Pere Aragonès passarà a ser vicepresident en funcions de president. A hores d'ara, tot està aturat. Fins a tal punt, que el Govern ha enviat un escrit a la Moncloa perquè aclareixi quan farà la publicació.També està a expenses d'aquesta publicació el Parlament, ja que és a partir de la publicació del cessament que consideren que s'activa el termini de deu dies hàbils perquè Roger Torrent explori si hi ha algun candidat viable a la investidura. A més, el ple de comiat de Torra previst per aquest dimecres a la tarda també està a l'espera d'aquest tràmit administratiu.Mentrestant, però, la Moncloa assegura que l'Advocacia de l'Estat està estudiant si és "imprescindible i necessari" publicar el cessament al BOE. Fins ara, tots els cessaments han estat publicats i signats tant pel govern espanyol com pel rei per agrair els serveis prestats. En el cas d'Artur Mas, però, la cortesia d'agraïment no es va incloure. "Ho estem estudiant", ha assegurat la ministra portaveu, María Jesús Montero.Des de la Moncloa argumenten que no tenen clar que ho hagi de publicar el BOE i que estan estudiant si el fet que el tribunal sentenciador hagi estat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya fa obligatori aquest tràmit.Per ara, ha estat JxCat qui ha alçat la veu per acusar el govern de Pedro Sánchez de no complir amb la llei complint amb aquest tràmit. "Presumeixen de l'imperi de la llei però no compleixen el que és preceptiu i el que necessiten les institucions per tenir seguretat jurídica", ha assegurat la portaveu al Congrés, Laura Borràs, que ha insistit que cal donar "dimensió pública" a la decisió judicial perquè no es limiti a ser una "notícia a nivell privat".

