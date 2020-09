La Moncloa estudia si cal publicar la inhabilitació de Torra al BOE

El govern espanyol estudia a hores d'ara si és "imprescindible i necessari" que el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publiqui el cessament de Quim Torra com a president de la Generalitat. Els serveis jurídics de la Generalitat interpreten que la publicació al BOE és imprescindible per activar la substitució de Torra i posar en marxa el rellotge cap a les eleccions."Ho estem estudiant", ha respost la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, davant el dubte de quan es publicarà al BOE l'executiu estatal la resolució judicial, com li ha demanat el Govern en un escrit. "La petició de publicació al BOE se sol·licita per tal de dotar de la màxima seguretat jurídica les properes actuacions del Govern", assegura l'executiu català.Segons els serveis jurídics de la Generalitat, fins que la inhabilitació de Torra no es publiqui al BOE, i simultàniament al DOGC, el Consell executiu no es pot reunir per aprovar el decret de substitució perquè Pere Aragonès sigui vicepresident amb funcions de president. Fins la publicació tampoc comença el compte enrere cap a la cita electoral.El Parlament també està pendent del BOE per convocar per a demà a la tarda un ple per acomiadar Torra , amb la presència del president inhabilitat. El PSC ha anunciat que no assistirà al ple perquè el considera un acte de "degradació institucional"Montero, que ha expressat el seu "respecte a les actuacions judicials", ha assegurat que l'escenari obert amb la inhabilitació de Torra "obliga que es convoquin eleccions a la màxima brevetat" perquè el nou executiu pugui entomar la lluita contra la pandèmia. La ministra portaveu ha afirmat que l'executiu espanyol manté "absoluta disposició per seure" amb el Govern de la Generalitat quan així ho demani l'executiu català. Minuts abans, el líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, demanava que es mantingués la taula de diàleg

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor