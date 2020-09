El govern espanyol allarga una moratòria de desnonaments que conserva les llacunes

El govern espanyol ha allargat fins al 31 de gener la moratòria de desnonaments que acabava el 2 d'octubre. La decisió arriba després que grups i sindicats d'habitatge, la PAH i administracions com l'Ajuntament de Barcelona demanessin una ampliació de la mesura. Els mateixs actors també reclamaven que el ventall de persones que es poden beneficiar de la mesura fos més ampli però l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit no canviar el contingut de la moratòria, segons ha anunciat aquest dimarts la portaveu de l'executiu, María Jesús Montero. La moratòria, per tant, conserva les seves llacunes La mesura estatal estableix que només es tindrà en compte la vulnerabilitat en cas que aquesta estigui causada per la crisi sanitària de la Covid-19 i sempre que els afectats no tinguin alternativa habitacional.El contingut de la mesura queda recollit al reial decret 11/2020, ara porogat. Els criteris que marquen qui es pot beneficiar de la suspensió queden recollits a l'article 5. El text detalla que les persones que podran demanar l'ajornament del llançament hauran d'haver patit un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) al seu lloc de treball, haver perdut la feina, haver reduït la seva jornada per assumir tasques de cures o haver vist reduïts els ingressos en el conjunt de la unitat familiar en comparació amb el mes anterior. Concretament, els ingressos del mes anterior a la sol·licitud no podan superar els 1.614 euros, el resultat de multiplicar per tres l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples.Alhora, s'haurà de complir el requisit que l'import de l'arrendament, més les despeses de subministrament i totes les relacionades directament amb l'habitatge -com el telèfon o les despeses de la comunitat- siguin igual o superiors al 35% dels ingressos conjunts de tota la unitat familiar. Es calcularan els ingressos de la persona afectada, el seu cònjuge o parella de fet inscrita i els fills de la parella.En cas de trobar-se en situació de vulnerabilitat, hauran de ser els afectats que sol·licitin la suspensió i ho hauran de fer presentant un document acreditatiu de l'atur ingressat després d'haver perdut la feina o haver patit un ERTO, o un comprovant del cessament d'activitat en cas de ser autònom.La mesura, doncs, continua deixant sense cobertura persones que no puguin acreditar vulnerabilitat econòmica causada per la COvid-19, començant per totes aquelles que treballin en l'economia submergida. Tampoc se'n poden beneficiar les persones sense papers ni tampoc aquelles que hagin hagut de recórrer a l'ocupació per tenir accés a un habitatge. La realitat és que la moratòria no serveix a l'hra d'aturar bona part dels desnonaments previstos, com evidencia el centenar d'avisos de desallotjament que hi ha hagut a Barcelona des que ha acabat l'estiu.El govern espanyol també ha anunciat aquest dimarts que s'allarga la moratòria que permet als llogaters prorrogar durant sis mesos els contractes d'arrendament que estiguin a punt de finalitzar, sempre que aquest estigués vigent durant l'estat d'alarma. La mesura, aprovada a l'inici de l'epidèmia, caducava inicialment al juliol i aleshores l'executiu de Pedro Sánchez ja la va prorrogar fins al 30 de setembre.Amb la pròrroga sobre la taula, qualsevol llogater amb un contracte en vigor durant l'estat d'alarma pot demanar fins al 31 de gener una pròrroga de sis mesos a la propietat. La pròrroga, a més, s'ha d'executar mantenint les mateixes condicions i preu del contracte actual.Aquesta no és l'única mesura anunciada avui per la Moncloa. Montero també ha informat que el 31 de gener també és la nova data límit perquè les famílies en situació de vulnerabilitat acreditada puguin sol·licitar un ajornament de fins al 50% en el pagament del seu lloguer. Aquesta mesura només la poden sol·licitar els llogaters vulnerables que visquin en pisos propietat de grans tenidors o administracions públiques.

