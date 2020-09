El Parlament celebrarà aquest dimecres a la tarda un ple de comiat a Torra

El Parlament celebrarà aquest dimecres a la tarda un ple extraordinari de comiat a Quim Torra després que hagi estat inhabilitat com a president de la Generalitat. Així ho ha aprovat la junta de portaveus, on partits com el PSC i Ciutadans han manifestat la seva oposició a una sessió que mai abans s'ha fet amb cap altre president. El desacord dels socialistes catalans és tal, que el partit ha anunciat que no pensa participar en el ple.Els principals partits independentistes han sol·licitat la celebració d'aquest ple per rebutjar la sentència i denunciar la interferència dels tribunals en la legislatura. El líder del PSC, Miquel Iceta, ha denunciat que es tracta d'una "manipulació i instrumentalització" del Parlament en benefici d'uns partits i que per això el seu grup no pensa participar d'un acte de "degradació institucional" amb finalitats "partidistes".Segons Iceta, aquest ple serà la demostració de que s'està pensant "en mig país i ens els interessos de dos partits" i ha recordat que cap altre president de cap partit polític ha estat acomiadat amb aquest format. El comiat de Torra, ha dit, va ser el seu discurs en del debat de política general i el que va pronunciar ahir al Palau de la Generalitat un cop se li va notificar el seu cessament.Els socialistes catalans no hi veuen tant inconvenient en el fet que Torra participi d'un ple i reconeixen que rel reglament del Parlament permet convidar membres que no en formin part, però consideren que, dos dies després de la inhabilitació, la sessió es convoca només per interès dels independentistes.En la línia de defensar les institucions, Iceta també ha advertit que no es pot tampoc "limitar" les funcions del vicepresident Pere Aragonès, que ara assumeix les funcions de "president substitut interí". Iceta ha advertit JxCat que el dirigent republicà pot sotemetre's a la sessió de control de la cambra fins a les eleccions, un fet que des del partit de Puigdemont volen evitar per evitar que Aragonès sumi més visibilitat. "Hem de defensar les institucions del seu mal ús", ha advertit Iceta.Pel que fa a l'activació del rellotge per a la convocatòria electoral, els lletrats del Parlament preveuen que Torrent pugui fer un "acte equivalent" a una investidura fallida si, en el termini de deu dies hàbils, constata que no hi ha cap candidat a la investidura amb prou suports. Tot i això, Ciutadans reclama al president de la cambra que proposi un candidat i no accepta el mecanisme alternatiu que posen sobre la taula els lletrats amparant-se en un informe del Consell d'Estat.El PSC, per la seva banda, avala les dues possibilitats, però per escurçar l'interinatge del Govern posa sobre la taula la possibilitat d'acordar un candidat instrumental que tingui com a única missió convocar les eleccions.

