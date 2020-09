Els llogaters podran demanar sis mesos de pròrroga del seu contracte fins al 31 de gener

El govern espanyol ha aprovat un allargament de la moratòria que permet als llogaters prorrogar durant sis mesos els contractes d'arrendament que estiguin a punt de finalitzar, sempre que aquest estigués vigent durant l'estat d'alarma. La mesura, aprovada a l'inici de l'epidèmia, caducava inicialment al juliol i aleshores l'executiu de Pedro Sánchez ja la va prorrogar fins al 30 de setembre.Aquest dimarts, un dia abans del venciment, la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha oficialitzat la nova pròrroga després de la reunió del Consell de Ministres.Amb la pròrroga sobre la taula, qualsevol llogater amb un contracte en vigor durant l'estat d'alarma pot demanar fins al 31 de gener una pròrroga de sis mesos a la propietat. La pròrroga, a més, s'ha d'executar mantenint les mateixes condicions i preu del contracte actual.Aquesta no és l'única mesura anunciada avui per la Moncloa. Montero també ha informat que el 31 de gener també és la nova data límit perquè les famílies en situació de vulnerabilitat acreditada puguin sol·licitar un ajornament de fins al 50% en el pagament del seu lloguer. Aquesta mesura només la poden sol·licitar els llogaters vulnerables que visquin en pisos propietat de grans tenidors o administracions públiques.El Consell de Ministres també ha acordat allargar fins al 31 de gener la moratòria de desnonaments. Es tracta d'una pròrroga sol·licitada per grups i sindicats d'habitatge, la PAH i administracions com l'Ajuntament de Barcelona. Segons Montero, la mesura manté les mateixes característiques i, per tant, també les llacunes denunciades pels mateixos actors

