Aznar acusa Illa de ser un «català socialista» que vol tancar Madrid

Si hi ha un termòmetre per avaluar com està la temperatura dins de la dreta espanyola, aquest és la FAES. La fundació que lidera l'expresident José María Aznar continua sent el laboratori ideològic que més influeix sobre l'Espanya conservadora i, en especial, assenyala el camí que ha de seguir el bloc de la dreta. I aquests dies està especialment excitada. Dues notes que són portada en el seu web mostren un enduriment del discurs sempre recalcitrant de FAES.En una nota titulada Madrid , se surt en defensa del govern d'Isabel Díaz Ayuso i es critica el ministre de Sanitat, Salvador Illa, de qui diu que "es comprèn el valor simbòlic que per l'actual formació de govern pot tenir el que un catalàn socialista amenaci amb tancar Madrid".El centre aznarià assegura que durant dècades, Madrid ha aconseguir exasperar per igual a les esquerres espanyoles i als "nacionalistes". Qüestiona el rigor científic de la pressió exercida per l'executiu espanyol i recorda alguns errors de Fernando Simón en l'inici de la crisi sanitària. La FAES proclama que amb l'actual govern es perdrà alhora "la salut i l'economia". En l'editorial , la fundació ultraconservadora adverteix que l'Estat es troba davant un "greu intent de destrucció", encapçalat per un conjunt de forces que uneix "l'extrema esquerra populista, els independentistes i els hereus d'ETA", que s'aprofiten de "la deriva del partit socialista des de l'etapa de Rodríguez Zapatero".La fundació d'Aznar fa una crida al PSOE perquè decideixi si el crit de "visca el rei" li sembla "una expressió reprobable" o "una afirmació constitucional", qualifica l'absència del rei de l'acte del CGPJ a Barcelona com a "humiliant i arbitrari" i ho defineix com "atac rebut pel rei des del govern", alhora que titlla el ministre Alberto Garzón de "traïció" per haver criticat el monarca.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor