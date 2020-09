Torra demana a tots els partits que donin suport a una llei d'amnistia

En el seu primer dia després d'haver estat inhabilitat com a president, Quim Torra ha fet una visita als presos polítics i té previst reunir-se aquesta tarda per via telemàtica amb els exiliats. Ales portes de Lledoners, ha fet una crida a tots els partits catalans que consideren que "estan en joc els drets fonamentals" a donar suport a la llei d'amnistia. Torra ha insistit que la seva petició no està adreçada només als partits independentistes.El ja expresident de la Generalitat ha recordat que hi ha 2.850 persones represaliades pel procés català, una dada que va recordar també aquest dilluns en la seva declaració de comiat a Palau. És per aquest motiu, que ha fet extensiva la seva súplica al govern de la Moncloa, format pel PSOE i comuns."Faig una crida als partits polítics catalans i emplaço el govern espanyol perquè després d'11 mesos del govern més progressista de la història resolgui aquest conflicte", ha assegurat Tora, que ha tornat a insistit que l'única sortida al conflicte català passa per l'amnistia i el dret a l'autodeterminació. Precisament, aquesta és la petició explícita que demanava que fos inclosa en l'ordre del dia de la taula de diàleg, la reunió de la qual ha quedat en l'aire.

