ERC defensa que es mantingui la taula de diàleg amb la Moncloa

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha apostat aquest dimarts per mantenir oberta la taula de diàleg per a la resolució del conflicte polític a Catalunya malgrat la inhabilitació de Quim Torra i ha emplaçat Junts per Catalunya a participar-hi amb una posició comuna de tot l'independentisme.En aquest context, ha posat en valor l'acord que han assolit ERC i Junts sobre el seu marc d'actuació després de la inhabilitació del president. "Ens felicitem per aquest acord dins de la ràbia i la indignació", ha dit el portaveu d'ERC en una roda de premsa al Congrés.Rufián ha al·legat que, després de l'"agressió judicial" a Torra i dos activistes independentistes que van ser jutjats aquest dilluns, "no és dia per parlar de res més". En això s'ha emparat per evitar contestar si la inhabilitació de l'expresident influirà en la negociació amb el govern per als pressupostos generals de l'Estat o si dificultarà la reunió de la taula de diàleg sobre Catalunya.Això sí, ha aprofitat per subratllar que l'independentisme ha d'arribar a aquest fòrum amb un posicionament consensuat. "No tindria cap sentit que a aquesta negociació hi anéssim amb posicions diferents", ha advertit. Ha donat per fet que aquesta mesa bilateral ha de seguir viva perquè "els adversaris" han de "parlar" encara que sigui enmig d'una "guerra" com la que, segons la seva opinió, ha declarat el poder judicial no només a l'independentisme sinó també a "part del govern" espanyol.Segons la seva opinió, després de la inhabilitació de Torra, el "present i el futur és l'acord i el consens dins de l'independentisme", un marc d'entesa en el qual ha cridat també a sumar-se als comuns."Tothom sap que l'aposta d'ERC davant l'enèsima agressió judicial era la política, que la millor manera de respondre que té la gent políticament en democràcia són les urnes, però això és el passat", ha assegurat.

