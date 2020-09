Culpable d'assassinat el pare del nadó de Pineda de Mar

El jurat popular ha fet públic avui el veredicte sobre el judici contra un home per la mort d'un nadó. El jurat ha considerat l'acusat culpable d'un delicte d'assassinat, i el veredicte s'ha adoptat per unanimitat. L'Audiència de Barcelona farà públic en els propers dies la sentència. L'home va reconèixer els fets al judici, cosa que li pot suposar una rebaixa de la condemna de 25 a 15 any de presó. La mare del nadó mort va dir davant del jutge que el pare li havia confessat que almenys una vegada s'havia posat nerviós i havia sacsejat bruscament el fill. El nen va morir el 21 de gener de 2019 a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, després de passar 18 dies ingressat.La mare del nadó va assegurar al judici que el pare va confessar haver-lo sacsejat el petit un cop ja havia intervingut la DGAIA i després d'haver-lo portat diverses vegades a l'hospital. No va ser fins aleshores, quan la Generalitat va retirar les visites al fill el 9 de gener, que l'acusat, deixant clar que la seva parella "no en sabia res", va confessar que en una ocasió s'havia posat nerviós i que havia sacsejat fortament el petit. Això sí, no va saber afegir el dia ni si ho havia fet en més d'una ocasió.L'avi, que també va declarar com a testimoni, va dir que sempre va acompanyar la parella quan van dur el petit a urgències i que quan va escoltar la paraula "maltractaments" es va quedar "gelat". També que, com la seva filla, mai va sospitar del seu gendre de qui ha dit que "era com un fill". "En una ocasió vaig intentar visitar-lo a la presó per entendre perquè ho havia fet i no em va volen rebre; a partir d'aquí no hi vaig voler pensar més perquè el que va passar és molt difícil d'acceptar", va afegir davant del jutge.En la primera sessió del judici el pare va reconèixer els fets. En l'escrit de conclusions definitives, la Fiscalia va rebaixar la petició de pena de presó de 25 a 15 anys. El nadó va ser atès en tres centres sanitaris abans d'acabar a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, on va ingressar el 3 de gener de l'any passat i va morir 18 dies després, el 21 de gener. El ministeri públic considera que el pare, que des que va morir el nen està en presó preventiva, és autor d'un delicte d'assassinat amb l'agreujant de parentiu.La Fiscalia també reclama que l'home no es pugui apropar a menys d'un quilòmetre de la mare del nadó ni comunicar-se amb ella 10 anys després del compliment de la condemna i que pagui una indemnització de 220.000 euros a la mare. Segons consta a l'escrit d'acusació, l'acusat, entre el l'11 de novembre de 2018 i el 3 de gener de 2019, va aprofitar els moments en què es quedava sol al domicili familiar cuidant el nadó per agredir-lo "sent conscient del risc" que suposava sacsejar-lo amb violència "donada la seva debilitat física".

