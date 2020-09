Busquen una parella desapareguda des de divendres a Aigüestortes

Recerca d'una parella perduda durant una travessia pel @pnaiguestortes #bomberscat hi som amb 2 helicòpters, la unitat canina #GCR efectius #GRAE i dotacions de suport. A l'operatiu hi participen també unitats de rescat de muntanya de @mossos i @guardiacivil i @pompiers_aran pic.twitter.com/ruzFIJGHTv — Bombers (@bomberscat) September 29, 2020

Els Bombers de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil i els Pompiers d'Aran busquen des de dilluns una parella al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. L'avís de la desaparició el van donar les famílies dels joves després de no tenir notícies d'ells, des del divendres 25, i no haver arribat a casa el dia 27, quan els esperaven.La recerca es fa al tram de la travessa Carros de Foc que va des del refugi de Colomers al poble d'Espot (Pallars Sobirà), punt on s'ha localitzat el vehicle dels joves.Participen en l'operatiu dos helicòpters, sis dotacions terrestres, una unitat canina i dos de suport dels Bombers, a més d'unitats de rescat de muntanya dels Mossos i efectius de la Guàrdia Civil i dels Pompiers d'Aran.

