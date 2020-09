Entitats del Raval denuncien «permissivitat» de bancs i fons d'inversió amb els narcopisos

El problema dels narcopisos persisteix al Raval i les entitats veïnals temen que vagi a més. Aquest és l'avís que han emès aquest dimarts Acció Raval i Raval Rebel, davant l'avís de desnonament del local del número 3 del carrer de la Riereta. L'immoble era un narcopis fins al 2017, quan els veïns van aconseguir ocupar-lo. Des d'aleshores hi han passat diverses persones i ara n'hi viuen tres.El local està gestionat per Divarian, la immobiliària participada pel BBVA (20%) i el fons d'inversió Cerberus (80%). Acció Raval i Raval Rebel denuncien que aquests actors són propietaris d'almenys tres pisos on s'hi han instal·lat narcotraficants. El seu objectiu és evitar que passi el mateix al carrer de la Riereta i acusen el BBVA i les altres entitats financeres amb pisos buits al barri de "permissivitat" amb els narcopisos."Han fet poc o res per acabar amb aquestes pràctiques. No han denunciat les ocupacions de màfies ni han reforçat els immobles per evitar que hi entrin", diuen els col·lectius veïnals. En canvi, lamenten que quan s'han fet ocupacions per motius habitacionals les denúncies s'han interposat en "temps rècord"."El BBVA i moltes altres entitats prefereixen un barri degradat per seguir amb l'especulació", defensen Acció Raval i Raval Rebel. Fonts dels col·lectius avisen que si finalment els jutjats executen el desnonament previst per dijous al carrer de la Riereta és altament probable que els narcotraficants hi tornin a entrar. "Ja ho han intentat", asseguren.Des del BBVA asseguren que no tenen opció d'interferir en el procés de desnonament tot i tenir el 20% de participacions de Divarian i traspassen la responsabilitat al fons d'inversió Cerberus i a la pròpia immobiliària, que fins ara no s'han pronunciat.A més, alerten que les conseqüències econòmiques de la crisid e la Covid-19 poden dibuixar un escenari favorable per a la proliferació de narcopisos. "Molts locals estan quedant buits i no hi ha cap pla per definir-ne els usos", argumenten.L'avís de les entitats veïnals del Raval arriba després que el moviment per l'habitatge de Catalunya hagi començat el seu pols contra Cerberus i Divarian. Una campanya que s'estendrà arreu del territori i que té per objectiu aturar desnonaments en immobles gestionats per la firma compartida entre el fons voltor i el BBVA. Un d'aquests és el previst aquest dijous al carrer de la Riereta.

