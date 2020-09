Siri parlarà en català

Els usuaris catalans d'iPhone podran utilitzar el català amb Siri, el seu assistent de veu. Així es desprèn d'un anunci laboral publicat per Apple en el qual busquen un analista d'anotacions que parli català "de manera fluïda, amb una comprensió gramàtica i una correcció excel·lents". A més, es demana que pugui entendre les variacions dialectals de l'idioma per adaptar-se a "diferents territoris".La incorporació del català a Apple forma part d'una campanya d'expansió de llengües que ha engegat la companyia. Així, també hi ha ofertes de feina similars per altres idiomes que Siri encara no inclou com l'ucraïnès, el txec, l'eslovac o el flamenc.El candidat al lloc de treball haurà de transcriure fitxers d'àudio i determinar que les respostes de l’assistent de veu siguin adequades, fet que indica que Apple està treballant en incloure el català a Siri, per molt que no ho hagi confirmat oficialment.Actualment, no hi ha cap assistent de veu que inclogui el català, si bé es tracta d'uns aparells cada vegada més presents en la vida quotidiana. Segons un estudi de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya (DGPL), un 47,7% dels consumidors ja fan servir assistents de veu en els dispositius tecnològics i a dos de cada tres catalans els agradaria poder parlar en la llengua amb els assistents de veu. La Plataforma per la Llengua , que fa temps que demana a Apple que inclogui el català als seus productes, remarcat que “la incorporació del català a l’assistent de veu d’Apple donaria resposta a les necessitats lingüístiques dels usuaris catalanoparlants d’aparells com l’iPhone o l’iPad” i “també faria possible que Apple CarPlay es configurés també en aquesta llengua, ja que utilitza el sistema de reconeixement i parla de veu Siri”.

