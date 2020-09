El Sismògraf porta la dansa a espais urbans singulars d'Olot

El festival estratègic de la dansa a Catalunya, el Sismògraf 2020, amb tota la reprogramació en marxa, ofereix aquest dissabte, 3 d'octubre, el segon Sismoday sites de l'any per a continuar sacsejant Olot i la Garrotxa.

En sites urbans programats en diferents indrets al centre de la ciutat s’hi podrà veurede Juan Carlos Lérida, a la plaça de Braus, la quarta peça d’un projecte inspirat en la simbologia del número 12 i el recorregut de Jesucrist des de l’última cena fins a la resurrecció; la instal·lació coreogràfica, d'Ívida Cynara, al Claustre del Carme, per a connectar màgia, natura i essencialitat;d'Ángel Duran, al Pati de l'Hospici, id'Agnés Sales i Héctor Plaza, a la plaça Pia Almoina.

A més, també, hi haurà una xerrada-performance de Maria de Marias i Andrew Colquhou sobre el seu projecte, Un entorn, un mitjà, un món: una certa contemporaneïtat, a la Sala d'Actes del Museu de La Garrotxa.

Al vespre, el Teatre Principal acollirà Pasionaria, de La Veronal (que ja s'havia programat en aquesta data com a Rèplica) i, tot seguit, al passeig d'en Blay es podrà veure l'internacional Immortels-Le Nid, de la companyia AdHok.

Aquí podeu consultar el programa sencer d'aquest dissabte: