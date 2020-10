El Govern prepara una campanya per evitar vulneracions de la regulació de lloguers

La Generalitat ha començat a treballar una campanya informativa per difondre el contingut de la nova llei de regulació de lloguers i evitar així que la normativa es vulneri, com passa en el cas d'alguns propietaris i immobiliàries . Fonts del Departament de Justícia confirmen aque la iniciativa s'està preparant conjuntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat. És aquesta última conselleria la que ostenta les competències en habitatge, però la nova regulació s'aplica a través del codi civil català, responsabilitat de Justícia.Les fonts consultades expliquen que les dues conselleries treballen per establir "els termes" d'aquesta campanya i fan referència al "mandat parlamentari" per impulsar-la. Un cop aprovada la regulació dels lloguers, la CUP va impulsar una proposta de resolució al Parlament per instar el Govern a impulsar la campanya, i la mesura va ser acordada finalment amb JxCat i ERC i presentada conjuntament. Les fonts consultades no aclareixen quan està previst tenir la campanya enllestida. A banda d'aquesta eina, la llei preveu sancions de 3.000 a 90.000 euros per a qui incompleixi la normativa.La proposta planteja posar en marxa una campanya als mitjans de comunicació públics amb l'objectiu d'informar el conjunt de la ciutadania, elaborar un tríptic informatiu amb els punts bàsics de la llei en format digital d'accés lliure, així com la creació d'un manual en coordinació amb tots els actors implicats, el Sindicat de Llogaters i la comissió de seguiment i avaluació prevista de la llei. També impartir formació a tot el personal de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, les oficines locals d'habitatge i les oficines de joventut amb l'objectiu que esdevinguin punts d'assessorament per les persones llogateres.La proposta de resolució no es quedava aquí i també demanava al Govern oferir acords de col·laboració als municipis més afectats per l'emergència habitacional per a la inspecció d'habitatges buits. També implementar un programa de foment de l'habitatge en el món rural per impulsar l'emancipació o la instal·lació de nous habitants en pobles i crear noves fórmules d'accés a l'habitatge a través d'un pla d'allotjament dotacional social.La proposta aprovada pel Parlament també instava el Govern a impulsar un projecte de llei per regular els arrendaments de finques urbanes, més enllà de la legislació estatal. També aprova mesures legals per evitar "l'escalada" dels preus de lloguer.El Govern, amb el mandat del Parlament sobre la taula, ja treballa per aplicar part de la proposta aprovada per la cambra, la referent a la campanya de difusió de la regulació dels lloguers. Una normativa a la qual no li falten detractors. Als propietaris i immobiliàries que se la salten cal sumar-hi la intenció de part del sector immobiliari per frenar-la als tribunals. És el cas del col·legi i l'associació d'Agents de la Propietat Immobiliària.ja va avançar que les dues entitats ja es plantejaven presentar un recurs contenciós administratiu abans de l'aprovació de la llei. Ara, un cop, en vigor, fonts del col·legi i l'associació ratifiquen aquest objectiu.

