VÍDEO Uns lladres de marihuana, caçats en ple robatori

Peculiar robatori a Gandesa. Un grup de lladres van entrar en plena llum del dia al jardí d'una casa de la capital de la Terra Alta on hi havia una plantació de marihuana per endur-se a correcuita les plantes i carregar-les al cotxe.Fins a quatre persones, la majoria amb els rostres tapats, van saltar la tanca del jardí de la casa i en van començar a treure plantes de grans dimensions. Els assaltants van carregar la marihuana en un vehicle que havien estacionat a prop mentre els veïns d'uns pisos propers gravaven tota l'escena amb els telèfons mòbils i avisaven la policia. L'assalt es va fer a plena llum del dia i aprofitant que els propietaris no hi eren. Els afectats -un matrimoni amb dos fills adults- han presentat una denúncia per robatori amb força. Ara s'investiga també si la plantació era legal però segons les primeres indagacions, sí.Segons els agents és el jutge el que determinarà la pena o les multes o possible detenció dels lladres, però a hores d'ara, tot és una investigació oberta. Si més no, la curiositat del robatori, que fossin marihuanes i el divertit intent dels veïns per impedir-ho, ha fet que el vídeo del robatori esdevingue viral a les xarxes socials i de ben segur a tot Gandesa.

