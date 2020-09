La Moncloa desencalla en temps de descompte mantenir els ERTO fins al 31 de gener

Llum verda a la pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) fins al 31 de gener. El consell de ministres ha aprovat aquest dimarts l'extensió d'aquest mecanisme de protecció, i ho ha fet amb l'aval dels sindicats i de la CEOE després d'una negociació contrarellotge. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha defensat que l'acord dona "seguretat a les empreses, a les famílies i als treballadors".Una de les novetats és que els empleats afectats continuaran cobrant el 70% de la base reguladora, en lloc del 50% que s'abona a les prestacions de desocupació des del setè més. A més, es mantindrà el comptador a zero, és a dir, no es restarà el període de cotització per a prestacions futures.El principal escull per a l'acord amb els agents socials era la voluntat inicial de l'executiu espanyol de mantenir només els ERTO per força major, que a hores d'ara afecten prop de 600.000 treballadors, sobretot d'empreses del sector turístic. Això deixava fora la meitat dels beneficiaris actuals dels ERTO, segons la patronal.Finalment el govern espanyol ha aprovat tres nous tipus d'ERTO. Els primers són els de sectors especialment afectats per la pandèmia, bàsicament destinats a empreses turístiques. En aquests casos les bonificacions per a les empreses en les quotes a la Seguretat Social seran del 85% per a empreses de menys de 50 treballadors i del 75% per a les de més de 50 empleats.El segon són els ERTO d'impediment, per als territoris en què s'ordenin limitacions per contenir l'epidèmia. Les empreses que hagin de tancar de forma forçosa tindran bonificades les cotitzacions mentre durin les restriccions en un 100% si tenen més de 50 treballadors i en un 90% si tenen més de 50 treballadors.El tercer són els ERTO per limitació d'activitat, que serviran per cobrir els treballadors afectats per limitacions d'aforament o d'horari decretats per les autoritats en casos de rebrot de la Covid-19, una mesura que afecta especialment l'hostaleria i el comerç.Aquests ERTO aniran acompanyats d'exoneracions de quotes de la Seguretat Social per les empreses. Si l'empresa té menys de 50 treballadors, les exempcions seran del 85% a l'octubre, del 70% al novembre, del 70% al desembre i del 60% al gener. Si compta amb més de 50 treballadors, les exoneracions seran del 75%, el 60%, el 60% i el 50%, respectivament.Amb l'entesa entre els agents socials i l'executiu de Pedro Sánchez es tanca una negociació contrarellotge per salvar un mecanisme de protecció dels treballadors que caducava aquest dimecres i que ha estat fonamental per evitar l'acomiadament de milers de treballadors per la pandèmia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor