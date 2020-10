Biblioteques: serveis virtuals per a tota la ciutadania

Garantir l’accés universal a la cultura ha estat la màxima prioritat de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona des de l’esclat de la pandèmia. I per això, des del primer moment, els principals serveis de préstec i les activitats virtuals es van posar a disposició de tots els residents de Catalunya, encara que no disposessin del carnet de biblioteques.

El resultat no es va fer esperar i l’ estudi “Els efectes de la Covid-19 en els serveis virtuals de les biblioteques de Catalunya” , elaborat conjuntament per la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, ja anunciava el passat mes de juliol que el nombre de préstecs virtuals s’havia incrementat un 336% durant el confinament.El principal motiu va ser la qualitat i la varietat del fons disponible a l’eBiblioCAT, amb més de 15.000 títols; així com l’accés a recursos musicals com Naxos Music Library, amb un ampli repertori de música sobretot del gènere clàssic; l’IN-EDIT TV, amb documentals musicals; els audiollibres; l’hemeroteca de La Vanguardia i també l’accés a obres de consulta de referència, com ara l’Enciclopèdia Britànica o MiEnciclo.