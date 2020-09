Tarragona retira la medalla d'honor al rei emèrit Joan Carles I

El ple municipal de Tarragona ha aprovat avui retirar la medalla d'honor al rei emèrit espanyol Joan Carles I. El guardó es va concedir el 13 de maig de 1996, quan qui era alcalde, el convergent Joan Miquel Nadal, va justificar-ho pels serveis prestats a la democràcia.Durant el debat del punt, que ha estat el primer de conflicte entre els grups, els partits han destacat la vessant de presumpta corrupció que arrossega el personatge reial. Finalment, han comptat amb els vots a favor d'ERC, Junts, En Comú Podem i el PSC, així com l'abstenció de Ciutadans i el vot en contra del Partit Popular.La portaveu del grup del PP, Elisa Vedrina, ha assegurat durant la seva intervenció que el monarca ha estat "el principal motor de canvi" durant els anys de democràcia parlamentària. Vedrina ha retret que aquest punt es refereix a allò que "preocupa" al govern municipal: a allò "intangible".Finalment el PSC ha votat a favor del punt, després que s'abstingués a la comissió informativa prèvia. També Ciutadans ha facilitat l'aprovació del text, el portaveu del qual, Rubén Viñuales, ha assenyalat que "no m'agrada com pinta l'assumpte de la Corina" i ha demanat que "no es confongui la persona amb la institució".També encara dins l'oposició, la regidora Laia Estrada ha protestat pel contingut del text aprovat. Tot i votar-hi a favor, ha assegurat que s'estava justificant la concessió prèvia: "Mai se li hauria d'haver concedit", ha afirmat.

