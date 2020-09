Catalunya frena la velocitat de contagi i la situa per sota l'1

La velocitat de contagi (Rt) ha baixat per sota de l'1 a Catalunya i se situa en 0,94, segons l'últim balanç del Departament de Salut. Fa 24 hores era d'1,07. El risc de rebrot també ha disminuït fins a 163,43, nou punts menys en un dia.En les últimes 24 hores s'han declarat 1.865 nous casos confirmats per PCR de Covid-19 (dilluns van ser 630), i la xifra total s'eleva a 138.785. La xifra de casos amb totes les proves és de 163.594 (1.910 més en les últimes hores).Des de l'inici de la pandèmia han mort 13.328 persones per coronavirus a Catalunya, 9 més que en el darrer balanç. Els ingressats als hospitals pugen en 9 persones i ara són 800, dels quals 139 estan a l'UCI, cinc més que fa 24 hores.

