Noves evidències del paper fonamental de la vitamina D contra la Covid-19

Els pacients hospitalitzats amb Covid-19 que tenien suficient vitamina D, amb un nivell en sang de 25-hidroxivitamina D d'almenys 30 ng/ml, tenien un risc significativament menor de resultats clínics adversos, incloent pèrdua del coneixement, hipòxia i mort. A més, tenien nivells sanguinis més baixos d'un marcador inflamatori (proteïna C reactiva) i nivells més alts de limfòcits (un tipus de cèl·lula immunitària que ajuda a combatre les infeccions), segons publiquen uns investigadors a la revista Plos One "Aquest estudi proporciona evidència directa que la suficiència de vitamina D pot reduir les complicacions, inclosa la tempesta de citocines (alliberament de massa proteïnes en la sang massa ràpid) i, en última instància, la mort per Covid-19", explica Michael F. Holick, professor de medicina, fisiologia i biofísica i medicina molecular a la Facultat de Medicina de la Universitat de Boston, als Estats Units.Es va prendre una mostra de sang per mesurar l'estat de vitamina D (nivell sèric mesurat de 25-hidroxivitamina D) de 235 pacients ingressats a l'hospital amb Covid-19. Aquests pacients van ser seguits per determinar els resultats clínics, inclosa la gravetat clínica de la infecció, pèrdua del coneixement i dificultat per respirar que va provocar hipòxia i mort.La sang també es va analitzar a la recerca d'un marcador inflamatori (proteïna C reactiva) i de la quantitat de limfòcits. Després, els investigadors van comparar tots aquests paràmetres en pacients que tenien deficiència de vitamina D amb aquells que en tenien prou. En pacients majors de 40 anys, van observar que els que tenien suficient vitamina D tenien un 51,5 per cent menys de probabilitats de morir a causa de la infecció en comparació amb els pacients que eren deficients o insuficients en la vitamina.Holick, que recentment va publicar un estudi en el qual es va determinar que una quantitat suficient de vitamina D pot reduir el risc de contraure el coronavirus en un 54%, creu que el fet que la vitamina D sigui suficient ajuda a combatre les conseqüències d'estar infectat no només amb el coronavirus, sinó també amb altres virus que causen malalties del tracte respiratori superior, inclosa la grip."Hi ha una gran preocupació que la combinació d'una infecció de grip i una infecció viral coronària pugui augmentar substancialment les hospitalitzacions i la mort a causa de les complicacions", segueix. Segons Holick, aquest estudi proporciona una estratègia simple i rendible per millorar la capacitat de lluitar contra el coronavirus i reduir els resultats clínics adversos de la Covid-19, inclosa la necessitat d'assistència respiratòria, una resposta immune hiperactiva que condueix a una tempesta de citocines i la mort."Com que la deficiència i insuficiència de vitamina D està tan estesa en nens i adults als Estats Units i a tot el món, especialment en els mesos d'hivern, és prudent que tots prenguin un suplement de vitamina D per reduir el risc de infecció i complicacions per Covid-19", recomana.

