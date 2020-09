Les llistes d'espera augmenten fins als 157 dies al País Valencià

Els efectes del coronavirus segueixen incrementant el temps que han d'esperar els valencians per ser operats d'una intervenció no urgent. D'aquesta manera, el mes d'agost havien d'esperar 157 dies per ser intervinguts, deu dies més que al juliol, segons les dades facilitades per la Conselleria de Sanitat.En total, 61.689 pacients esperen ser intervinguts en els hospitals públics del País Valencià, 1.337 més que al juliol, dels quals 20.585 porten a la llista fins a 90 dies, 13.141 entre 91 i 180 dies, i 26.626 més de 181 dies.Així mateix, la diferència entre centres també segueix incrementant-se i supera ja els sis mesos, en oscil·lar entre els 38 dies de demora del d'Elx-Crevillent als 211 dies de l'Hospital Provincial de Castelló.Per especialitats, cirurgia cardiovascular té una espera de 70 dies, dermatologia 110, oftalmologia 120, cirurgia general 127, ginecologia 130, cirurgia vascular 134, urologia 152, cirurgia maxil·lofacial 160 dies, neurocirurgia 166, otorinolaringologia 172, traumatologia 190, cirurgia toràcica 210, cirurgia plàstica 221 o cirurgia pediàtrica 225.

