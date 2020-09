Treuen prop de 2.000 quilos de brossa d'un edifici ocupat de Tarragona

Treballadors de la brigada municipal, netejant les zones comunes i els habitatges anteriorment ocupats, al bloc de l'edifici del carrer Sant Andreu. Foto: Cedida

Un mes han trigat els treballadors de la brigada municipal i de l'empresa adjudicatària del servei municipal de neteja de Tarragona a treure totes les deixalles que hi havia a l'interior del bloc ocupat del carrer Sant Andreu, al Serrallo. El desallotjament del passat 20 d'agost va deixar buits molts habitatges, mentre que d'altres ja ho estaven des d'una baralla que es va produir al mes de juny. Divendres passat es van donar per acabats els treballs.En total, segons fonts municipals, s'han tret 1.900 quilos de brossa en unes tasques assumides per les arques municipals i que han suposat un cost afegit de 2.363,25 euros.Aquesta no és l'única millora que ha experimentat aquest immoble, ja que, poc després de l'operatiu policial conjunt de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra per desallotjar 15 pisos i les 34 persones que hi residien, els veïns van pagar una porta metàl·lica antiocupes per assegurar-se que no hi tornarà a haver ni llums punxats, ni trencament de vidres, ni baralles, ni robatoris.D'ocupes, en aquest edifici, en van començar a aparèixer al 2013, segons han relatat els veïns. Des de llavors, la gran quantitat d'habitatges buits propietat de bancs que no es responsabilitzaven de la situació van atraure nous residents, en alguns casos famílies vulnerables que buscaven lloguers assequibles i que van ser enganyats per màfies. També va ser durant un temps espai per al gaudi de part dels adolescents del barri i de nois i noies vinguts d'altres zones que confluïen allà per la proximitat del Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE) Voramar.Els veïns van denunciar de manera reiterada que era punt de venda de droga, que s'hi produïen baralles i alguns d'ells evitaven passar per davant de l'edifici per estalviar-se possibles robatoris. El carreró que separa l'immoble de les vies del tren es troba tancat des de fa mesos perquè els mateixos ocupes hi llençaven les seves deixalles. I, si la situació era aquesta al carrer, a dins el bloc encara era pitjor. Prova d'això són les nombroses ampolles de plàstic i altres deixalles que han hagut de retirar aquestes darreres setmanes els treballadors de la neteja de les zones comunes, i que convertien en general tot l'espai en insalubre.Després de pressionar les entitats financeres propietàries dels immobles per tal que denunciessin als jutjats l'ocupació irregular dels habitatges, l'Ajuntament va trobar una altra fórmula: declarar la perillositat de la llum punxada. Això va possibilitar un desplegament policial que va sorprendre els veïns i que va deixar, de nou, gairebé buit un edifici a la ciutat.

