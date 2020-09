Torra demana al TC la suspensió de la inhabilitació

El TC ha concedit sempre les peticions d’ajornar el compliment d’una pena d’inhabilitació especial (sense presó) per part d’un càrrec electe en exercici.

Amb el president @QuimTorraiPla no ho esperam, però serà bonic d’explicar a Europa que a ell no se li aplica la mateixa llei. — Josep Costa🎗 (@josepcosta) September 29, 2020

La defensa del president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat aquest dimarts un recurs d'empara al Tribunal Constitucional (TC) demanant la suspensió de la inhabilitació com a mesura cautelaríssima. Així ho ha explicat a diversos mitjans l'advocat Gonzalo Boye, que ha subratllat que el TC sempre ha acceptat suspendre la inhabilitació en tots els precedents de polítics en actiu.Al seu parer només hi ha dues opcions: que admeti el recurs i accepti les cautelars, o que no accepti el recurs, el que portaria la defensa de Torra a recórrer als tribunals europeus. El comportament del tribunal de garanties espanyol en relació al procés, però, va cap a una altra banda, i la via més probable és que tombi les mesures cautelars, admeti a tràmit el recurs d'empara i bloquegi el camí cap a Europa durant uns quants mesos.Boye ha indicat que l'experiència li diu que "la interpretació jurídica sobre la minoria nacional catalana no és sempre la que es fa a la resta de l'Estat". "Hi ha dues formes d'interpretar el dret: la que es fa a la metròpolis o la que es fa de la metròpolis cap a les colònies", ha afegit. En qualsevol cas, ha assegurat que ja tenen pràcticament preparat el recurs que presentarien al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).El vicepresident del Parlament i membre també de l'equip de defensa del president, Josep Costa, s'ha pronunciat en la mateixa línia. Ha assegurat que el TC sempre ha concedit les peticions d'ajornar el compliment d'una pena d'inhabilitació especial (sense presó) per part d'un càrrec electe en exercici. "Amb el president Torra no ho esperem, però serà bonic d'explicar a Europa que a ell no se li aplica la mateixa llei", ha advertit Costa en una piulada a Twitter.

Recurs d'empara de Torr... by naciodigital

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor