La xifra de morts per coronavirus al món supera el milió

La xifra de morts per coronavirus ha superat aquest el milió a tot el món, segons ha informat la Universitat Johns Hopkins (podeu consultar el mapa actualitzat, aquí) . En concret, el centre xifra a les 3.15 hores d'aquest dimarts un total de 1.000.555 víctimes al món, així com 33.273,720 casos acumulats, dels quals 23.056.480 corresponen a persones que han superat la malaltia.Estats Units continua sent el principal focus de la pandèmia a nivell mundial, liderant la llista de casos confirmats, amb 7.147.241, i la de víctimes mortals, amb 205.031.Segueix l'Índia, amb 6.074.702 casos acumulats, després que durant l'últim mes i mig hagi comptabilitzat més de quatre milions de contagis. La xifra de morts és la tercera més alta: 95.542.La segona més alta correspon a Brasil, amb 142.058 morts, mentre que els casos acumulats pugen a 4.745.464.El secretari general de Nacions Unides, António Guterres, ha emès un comunicat lamentant la pèrdua tan elevada de vides i ha qualificat la xifra d'"esfereïdora".

