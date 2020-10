L'acord de mínims de JxCat i ERC inclou deixar vacants tots els espais de president

L'acord de mínims segellat per JxCat i ERC un cop inhabilitat Quim Torra per pilotar el Govern interí inclou deixar vacants "tots els espais propis de la presidència de la Generalitat i del president" i estableix que Pere Aragonès assumeixi interinament "funcions limitades", ara que serà la principal figura de l'executiu. Així ho detalla el document signat pels dos partits i al qual ha tingut accés aquest dimarts Aquest dia diari ja va informar ahir que les dues formacions que conviuen al Govern ultimaven una entesa que se cenyia en el repartiment de funcions en l'epíleg de la legislatura.Així doncs, i amb l'objectiu de denunciar la repressió de l'Estat, quedarà buit el despatx del president -com havia passat mentre Torra era president per deferència a Carles Puigdemont- i també la cadira que fins ara ha ocupat al consell executiu el president. També s'especifica, com va explicar ja aquest diari, que Torra no assumirà "cap rol simbòlic" en relació al Govern en funcions.Pel que fa al funcionament de l'executiu provisional, més enllà del marge que la llei estableix, els dos socis de Govern han acordat "reforçar al màxim" les atribucions de cadascun dels consellers per garantir la gestió de la pandèmia. "S'ha acordat també que qualsevol decisió extraordinària que calgui prendre haurà de tenir el consens entre els dos socis de govern", fixa el document.Tant el vicepresident amb funcions "limitades" com tots els consellers, mantindran els seus àmbits de treball i de representació en tots els espais, públics i privats, també pel que fa a les compareixences parlamentàries. Per equilibrar la representació dels dos partits -JxCat perd ara la majoria dins del Govern-, la vocació dels dos partits es reforçar el tàndem Aragonès-Meritxell Budó.L'acord, teixit en base a la desconfiança mútua entre les dues formacions, que recelen que la situació pugui ser utilitzada per alguna de les parts amb la mirada posada en les eleccions, intenta ser un pacte de no agressió fins a la convocatòria de les eleccions automàtiques. De fet, es crearà un grup de coordinació dels dos partits format pel vicepresident i un conseller de JxCat, així com representants de les dues formacions, per supervisar el compliment de l'entesa.La resposta a la inhabilitació, que es preveu en el terreny de la denúncia política, inclou la convocatòria d'un ple del Parlament per "denunciar l'atac a les institucions catalanes", una petició que ja han registrat conjuntament JxCat i ERC. També es promouran mocions de denúncia a la inhabilitació als ajuntaments, així com al Parlament Europeu i a organismes internacionals.Amb la intenció de blindar els passos que ara activarà el president del Parlament, Roger Torrent, el document pauta que el president de la cambra activarà el rellotge del compte enrere per a les eleccions, tal i com fixa la llei. També s'encarrega al Procicat que estudiï un pla per a la celebració de les eleccions tenint present la situació de pandèmia.

