La sentència a Pesarrodona podria contenir un error

Jordi Pesarrodona podria haver estat sentenciat a sis mesos d'inhabilitació en comptes de 14 tal i com dicta el veredicte de la sentència que la titular del jutjat penal 2 de Manresa ha fet públic aquest dilluns al migdia , si s'atén a l'apartat de penalitat de la mateixa sentència en que es justifiquen les penes. Dit d'una altra manera, pot ser que els 14 mesos d'inhabilitació que falla la sentència sigui un error material i que, en realitat, la sentència sobre Jordi Pesarrodona sigui de sis mesos.L'advocat de Jordi Pesarrodona presentarà una sol·licitud d'aclariment davant el mateix jutjat "per una flagrant incorrecció", abans de presentar recurs a l'Audiència Provincial de Barcelona, perquè en l'apartat justificatiu de la pena que s'imposarà a l'exregidor, la sentència justifica, en tot moment, els sis mesos d'inhabilitació, però en el veredicte, sense cap més explicació que justifiqui el canvi, la condemna passa a ser de 14 mesos.En l'apartat de penalitat, la jutge determina que la inhabilitació especial de sis mesos "és suficientment proporcional i individualitzada perquè aquesta pena compleixi amb els seus fins constitucionals i legalment inherents", en especial "atenent al concret desvalor [econòmic] de totes les accions il·lícites comeses per l'acusat". (pàgina 18 de la sentència en el document final).En canvi en el veredicte, sense cap altre tipus d'explicació, condemna Pesarrodona a 14 mesos d'inhabilitació, en un canvi que només és justificable per un error material a l'hora d'escriure la sentència (pàgina 19).Casellas també demanarà altres aclariments ja que la sentència "deixa de resoldre algunes qüestions prèvies que es van plantejar al judici en relació a la vulneració de drets fonamentals".

