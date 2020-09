La protesta dels CDR acaba amb carrusels dels Mossos pel centre de Barcelona

Carrousels de mossos ara mateix al centre de Barcelona: pic.twitter.com/uQdzUwV5ht — Joan Mangues (@jmangues) September 28, 2020

🔴 ATENCIÓ | EN DIRECTE El dispositiu dels Mossos empeny els manifestants fora del parc de la Ciutadella. La marxa surt per la mateixa porta que havien forçat per entrar dins del recinte



📸 @andreumerino https://t.co/Uvzz09cfAm pic.twitter.com/N3WwvONMcX — NacióDigital (@naciodigital) September 28, 2020

Llançament de caps de porc contra la línia policial a Barcelona. Foto: Ricard Novell

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han respost a la inhabilitació de Torra amb un seguit d'accions arreu del territori català. Barcelona ha estat l'epicentre de la reacció i la indignació d'uns milers de manifestants, amb una marxa que ha recorregut el centre de la capital catalana, amb una parada al Parlament de Catalunya i diverses persecucions amb els Mossos d'Esquadra durant la nit. La policia catalana ha protagonitzat diversos carroussels a la plaça Urquinaona per fer fora els manifestants que, a altes hores de la nit, han volgut seguir la protesta pel centre de la ciutat. S'han cremat diversos contenidors de manera esporàdica i no s'ha produït cap càrrega.El moment de màxima tensió s'ha viscut, precisament, quan un grup de persones ha aconseguit trencar el cadenat d'una de les portes del parc de la Ciutadella, provocant una riuada de manifestants en direcció a la cambra catalana. Allà s'han trobat un fort dispositiu policial que els ha empès fora del parc.En aquesta situació, un altre grup de manifestants ha decidit enfilar cap a la plaça Urquinaona, una de les localitzacions més simbòliques de protesta a la capital catalana. El gruix de la protesta, però, ha decidit plegar veles i no continuar una marxa que ha passat pels voltants de la delegació del govern espanyol, per l'Eixample i per Passeig de Gràcia.La manifestació dels CDR, convocada als Jardinets de Gràcia, ha evolucionat a primera hora de la tarda en una marxa de centenars de persones per l'Eixample de Barcelona. Als voltants de la delegació del govern espanyol i la seu de la Fiscalia, els manifestants han topat amb un fort cordó dels Mossos d'Esquadra.Ha estat en aquest moment quan desenes de concentrats han llançat caps de porc contra la línia dels antiavalots. A continuació podeu veure diverses imatges del moment, retratat pels fotoperiodistes deAdrià Costa i Ricard Novell.

