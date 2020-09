Preacord entre govern espanyol i sindicats per allargar els ERTO fins al gener del 2021

Govern i sindicats, a l'espera del que decideixi el comitè executiu de la CEOE, han arribat aquest dilluns a un preacord per prorrogar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) fins al 31 de gener de 2021. Després d'una nova reunió maratoniana, el principi d'entesa obre la porta a una ampliació de la cobertura per als treballadors afectats pels efectes de la pandèmia. El pacte, però, encara s'ha d'acabar de validar.El preacord arriba quan només falten dos dies perquè venci la vigència de l'actual regulació, i després de diverses setmanes d'intenses negociacions i intercanvi de documents i propostes. Aquesta mateixa tarda, el govern espanyol ha tornat a posar sobre la taula un nou text, que ara serà sotmès a la valoració dels òrgans de govern dels agents socials.El president de la CEOE, Antonio Garamendi, ha apuntat que la seva organització no donaria suport a un acord que deixés fora moltes empreses i sectors. La patronal té previst analitzar la proposta del govern espanyol en el marc del seu comitè executiu.Per ara, hi ha acord per establir que el comptador a zero dels treballadors afectats per ERTO, és a dir el termini en què no es consumeix atur, augmentarà en 16 dies i passarà dels 180 actuals a 196. A més, segons Díaz, aquest termini es mantindrà durant el 2021. Díaz també ha avançat la creació d’una prestació per als fixes-discontinus al sector del turisme.A més, segons el govern espanyol, ja s'ha tancat una entesa per establir una protecció social als treballadors augmentant la base reguladora al 70% i dissenyant una prestació nova. D’aquesta manera, segons Díaz, es cobrarà l'ERTO al 70% i no al 50% als sis mesos com fins ara.

