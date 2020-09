Ayuso s'enroca i segueix negant-se a confinar Madrid

El govern espanyol no afluixa la pressió sobre l'executiu madrileny perquè tanqui la capital espanyola i totes les zones amb més de 500 casos de Covid-19 per cada 100.000 habitants. Després d'una nova reunió amb els responsables de Salut de l'administració regional que ha acabat sense entesa, el ministre de Sanitat ha avisat que cal "actuar amb determinació" per contenir l'epidèmia.L'advertiment arriba després d'un cap de setmana d'intenses negociacions entre el Ministeri de Sanitat i el govern d'Isabel Díaz Ayuso per convèncer-lo d'augmentar les restriccions , sense èxit. Aquest dilluns al matí el conseller de Sanitat, Enrique Ruiz-Escudero, defensava que la situació sanitària estava controlada perquè la setmana passada s'havia reduït un 66% la xifra d'hospitalitzats i l'ocupació a les UCIs en un 11%.El diagnòstic del ministre de Sanitat, Salvador Illa, és ben diferent. En acabar la reunió amb Ruiz-Escudero, ha demanat a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "es deixi ajudar" i "segueixi les recomanacions" que el Ministeri planteja per controlar la pandèmia a l'autonomia. És a dir, confinar la ciutat de Madrid i no només les 45 zones bàsiques de salut afectades a hores d'ara.Illa ha alertat que la Comunitat de Madrid ha comunicat més de 13.000 casos des de divendres, 1.700 més que el cap de setmana anterior, i continua presentat prop del 40% dels casos de tot l'Estat. Una altra dada preocupant és que el 20,7% dels tests PCR realitzats donen positiu, gairebé el doble que a la resta de l'Estat.Aquestes dades revelen que la pandèmia s'incrementa setmana rere setmana a Madrid. "Quan algú va al metge vol que li diguin la veritat. I la veritat és que hi ha transmissió comunitària i increment de casos i morts", ha lamentat Illa, que no obstant això ha evitat avançar una intervenció del govern espanyol per implantar les mesures que Ayuso es nega a aprovar."No és descartable que calgui prendre mesures en funció de com evolucionin les coses", ha assegurat el ministre. Un dels escenaris que pren força és que el govern espanyol aprofiti que el decret de l'anomenada nova normalitat el faculta per intervenir en les autonomies en casos de "necessitat urgent".L'altra opció sobre la taula és dur les restriccions a un Consell Interterritorial de Salut, amb presència de totes les comunitats, com el que a l'agost va acordar el tancament de l'oci nocturn i la prohibició de fumar si no es pot mantenir la distància de seguretat. Amb aquest segon escenari el govern espanyol intentaria que dirigents autonòmics del PP pressionessin Ayuso per restringir la mobilitat davant el perill que els casos s'estenguin a comunitats veïnes, com les dues Castelles.

