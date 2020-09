Brussel·les evita valorar la inhabilitació de Torra perquè «continua sent un afer intern d'Espanya»

La Comissió Europea ha evitat valorar la inhabilitació per part del Tribunal Suprem de Quim Torra perquè "continua sent un afer intern d'Espanya". Des de l'executiu comunitari apunten que no fan "comentaris sobre decisions de tribunals" dels estats i remarquen que la seva posició sobre l'afer català "és coneguda i no ha canviat"."Continua sent un afer intern d'Espanya que s'ha d'abordar en la línia de l'ordre constitucional", insisteixen després que s'hagi conegut la decisió del Suprem d'inhabilitar Torra.Amb tot, la sala segona ha descartat enviar el cas a la justícia europea, tal com demanava la defensa de Torra, i ha tombat el recurs de cassació seguint el criteri de la Fiscalia i l'acusació popular exercida per Vox.Ara, la defensa del president preveu exhaurir la via espanyola -en concret, al Tribunal Constitucional (TC)- i buscar justícia al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) un cop el Suprem hagi descartat elevar el cas a la judicatura europea abans de dictar sentència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor