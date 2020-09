Espanya supera Romania i ja és líder europeu en morts per coronavirus

Espanya és líder en contagis setmanals de coronavirus des de principis d'agost, però ara ja ho és també en morts, després de superar Romania. I la tendència es pot accentuar, ja que la ràtio de positius no deixa de créixer, havent-se situat ja en 319,9 per cada 100.000 habitants en dues setmanes, tal com s'observa en el mapa inferior i segons dades del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties, amb informació de tots els estats de la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu i el Regne Unit.L'elevada incidència del coronavirus en contagis detectats des de fa quasi dos mesos -en comparació amb altres estats- s'ha anat traduint lentament en defuncions a causa de la pandèmia. A mitjans d'agost, era el novè estat quant a ràtio de morts per Covid i fa un mes, era el tercer, per darrere de Romania i Bulgària, amb nivells estranyament elevats en relació amb els positius detectats -especialment el primer-. Un dels motius pels quals podia trigar a inflar-se la xifra de defuncions a l'Estat seria que la primera onada ja havia impactat en la població més delicada i ha forçat a protegir més espais sensibles com els geriàtrics.Sigui com sigui, finalment Espanya també s'ha col·locat líder en defuncions recents per coronavirus, amb 31,6 per cada milió d'habitants, en dues setmanes, superant les 27,1 de Romania, les 26,3 de Malta o les 13 de Croàcia. En termes absoluts, la diferència és més clara, ja que han mort 1.485 persones a l'Estat, entre el 12 i el 25 de setembre, per 526 a Romania, 13 a Malta o 53 a Croàcia. O vist d'una altra manera, més d'un de cada tres morts a Europa per coronavirus (un 35,1%) tenen lloc a Espanya.L'increment de positius a Espanya es manté constant, a un ritme similar al que tenia a principis d'agost, quan va superar Romania ja com a estat europeu amb més contagis. Ara en detecta 319,9 per cada 100.000 habitants en dues setmanes, malgrat que sembla que, en els darrers dies s'hagi encallat. Tal com s'observa en el gràfic inferior, però, Txèquia està augmentant molt la seva ràtio, havent-la més que duplicat en 10 dies fins a 243,8, podent discutir aviat el liderat a Espanya. França, en tercer lloc, també creix a un ritme similar al de l'Estat, però sense retallar la diferència.Malgrat la situació complicada, però, Espanya no avança posicions pel que fa a la ràtio de tests fets i, segons les últimes dades disponibles, és el 14è estat europeu, amb només 1.316,8 tests setmanals per cada 100.000 habitants, molt lluny dels 6.611,7 de Luxemburg, els 5.922,8 de Dinamarca, els 4.781,1 d'Islàndia o els 2.715,4 del Regne Unit. El percentatge de positius, a més, és de 10,9%, el més elevat del continent i el doble del recomanat per l'Organització Mundial del Comerç (OMS) per tenir controlada la pandèmia.

