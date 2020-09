Marlaska envia mig miler de «piolins» a Catalunya per possibles aldarulls

El Ministeri de l'Interior està en alerta per possibles incidents a les protestes contra la inhabilitació de Quim Torra i té previst desplaçar en les properes hores fins a mig miler d'agents antidisturbis a Catalunya per donar suport als Mossos d'Esquadra, segons El Español . L'augment d'efectius decidit pel ministeri que dirigeix Fernando Grande-Marlaska coincideix amb l'aposta del CDR del Barcelonès per la via de la "confrontació al carrer" , tal com ha avançat NacióDigital aquest dilluns.Els primers 400 agents de la Policia Nacional espanyola ja han arribat, segons el diari, i provenen de Saragossa. Formen part de la Unitat Central d'Intervenció (UCI) i de la Unitat Central d'Intervenció (UIP). En les properes hores han d'arribar dos contingents més de 50 "piolins" cada un, provinents de València i Sevilla.Els Mossos d'Esquadra ja estan en alerta davant el risc que les protestes es puguin descontrolar, segons van publicar diversos mitjans la passada setmana. La policia catalana ha reactivat l'Operatiu Minerva, que ja va aplicar davant la sentència del procés l'any passat i que implica l'activació de la Brigada Mòbil (Brimo) i de les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO). També des de fa dies els Mossos han reprès la protecció de totes les seus judicials.

