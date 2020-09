Milers de persones rebutgen la inhabilitació de Torra davant dels ajuntaments

EN DIRECTE Torra surt a la plaça Sant Jaume de Barcelona amb els membres del Govern i desplega la pancarta per la qual ha estat inhabilitat del seu càrrec



Crits "d'independència", "president" i "fora la bandera espanyola"



Per @andreumerino https://t.co/0wocKvCTZv pic.twitter.com/r4Ci3zrDWn — NacióDigital (@naciodigital) September 28, 2020

EN DIRECTE🔴 L'acte de suport a @QuimTorraiPla a #Terrassa conclou amb un emotiu "Cant dels Segadors". Tot seguit, el Raval es comença a buidar entre crits de "Tothom als Jutjats" ; informa @marcsolev https://t.co/ZECkBeKhoe pic.twitter.com/MEhcWJYO48 — LaTorre (@torrepalau) September 28, 2020

VÍDEO Concentració de rebuig a la inhabilitació de @QuimTorraiPla a la Plaça de Sant Pere de Berga. Acte seguit, els manifestants es dirigiran als jutjats de la ciutat #Berguedà https://t.co/9H2YO30Udq pic.twitter.com/7pzAoW9QcK — NacióBerguedà (@NacioBergueda) September 28, 2020

🎥 VÍDEO EN DIRECTE | Unes 200 persones rebutgen la inhabilitació de @QuimTorraiPla amb crits d’independència davant de l’Ajuntament de Rubí; https://t.co/LGikOqwaeu #rubicity pic.twitter.com/Ero8y2oDzi — Rubitv.cat Notícies (@rubitv_cat) September 28, 2020

Concentració a la Plaça Major de Vic contra la inhabilitació de Torra. Foto: Josep M Montaner

Foto: Adrià Costa

🔴 EN DIRECTE Centenars de persones convocades pels @CDRCatOficial es manifesten al Passeig de Gràcia de Barcelona, provinents de Jardinets



Crits de "ni un pas enrere" i "1 d'octubre, ni oblit ni perdó"



📸 Ricard Novellhttps://t.co/0wocKvCTZv pic.twitter.com/UX830tsmzq — NacióDigital (@naciodigital) September 28, 2020

Milers de persones s'han concentrat a davant dels ajuntaments d'arreu de Catalunya, convocats per l'ANC i Òmnium Cultural, per protestar contra la sentència del Tribunal Suprem que ratifica l'any i mig d'inhabilitació per al president de la Generalitat, Quim Torra A la plaça Sant Jaume de Barcelona, la multitud present ha acomiadat Quim Torra, que ha sortit a l'entrada del Palau de la Generalitat després de la seva declaració internacional, acompanyat dels membres del Govern i representants de partits i entitats independentistes. El president ha sortit amb la pancarta que reclamava la llibertat dels presos polítics i que va obrir el procés judicial.Torra ha estat rebut amb crits de "president", "independència" i "fora, fora la bandera espanyola", entre d'altres.A la resta de Catalunya s'han produït també concentracions a les portes dels ajuntaments. Així ho han seguit alguns periodistes derepartits arreu del territori.Per Òmnium, la inhabilitació de Torra és "un greu atemptat a l’autogovern de Catalunya". L'entitat qualifica la sentència del Suprem com "l'enèsima venjança dels poders de l’Estat en la seva guerra bruta contra l’independentisme". Òmnium assegura que seguirà defensant el dret a l'autodeterminació i a la "llibertat d'expressió". Per part de l'ANC, l'entitat demana "exigir una resposta contundent" al Govern davant la sentència que ratifica la inhabilitació de Torra.En alguns municipis els CDR s'han sumat a les mobilitzacions davant dels consistoris. A Barcelona, els comitès han convocat una protesta a dos quarts de vuit de la tarda als jardinets de Gràcia amb el lema "Sentenciem-los". La concentració ha evolucionat en una marxa de centenars de persones que ha avançat per Passeig de Gràcia avall.

