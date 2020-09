Les eleccions automàtiques se situen el 7 de febrer

El Tribunal Suprem ha activat el compte enrere per finiquitar la legislatura amb la inhabilitació del president Quim Torra. Amb el calendari a la mà, les eleccions es convocarien automàticament per al 7 de febrer -amb permís la pandèmia- si no hi ha abans cap candidatura alternativa a la presidència. Així ho contemplen ja els dos socis de Govern, JxCat i ERC, que farien ús del petit marge legal de dies que tenen per fer caure els comicis en diumenge.Després que el Suprem i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagin accelerat les comunicacions per ordenar que el cessament sigui efectiu des d'aquest mateix dilluns, un cop es publiqui al DOGC es posaran en marxa els 10 dies hàbils previstos a la llei de presidència perquè el president del Parlament, Roger Torrent, explori si hi ha un candidat viable a la presidència.Un cop esgotat aquest primer termini, comencen a comptar els 60 dies de marge perquè els grups parlamentaris explorin si hi ha una entesa per investir un president. No està previst que els independentistes facin cap proposta i l'oposició no suma prou, almenys per ara, per presentar una alternativa. Esgotats aquests dos mesos, les eleccions quedarien formalment convocades passats 54 dies naturals.Els càlculs ens situen a la primera setmana de febrer, i el primer diumenge és just el dia 7. Torrent disposa de cert marge de dies perquè l'activació del rellotge amb una comunicació que no té per què ser un ple fallit d'investidura, sinó "un acte equivalent", comenci just el dia que permeti que les eleccions caiguin en diumenge. Aquesta acció, segons l'informe jurídic dels lletrats de la cambra, podria ser una resolució raonada del president del Parlament publicada al BOPC.

