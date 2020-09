La pandèmia deixarà sense llar 4 de cada 10 famílies vulnerables al País Valencià

Càritas, Creu Roja i la Coordinadora Valenciana d'ONGD han advertit aquest dilluns que la pobresa és "un dels principals factors de reg" per contagiar-se del coronavirus i que les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia tampoc són iguals per a tothom, sinó que s'acarnissen entre els "més vulnerables": quatre de cada deu famílies hauran de deixar els seus casos, i l'atur augmentarà en 20 punts entre aquests col·lectius.El president de Càritas Espanya, Manuel Bretón, ha constat que les enquestes que s'han realitzat per avaluar les conseqüències de la pandèmia demostren que el virus "a qui més ha afectat és als que estaven ja en pitjors condicions" i no havien pogut sortir encara de la crisi econòmica del 2009.Així, 4 de cada 10 famílies a què ja acompanyava Càritas es veuran obligades a deixar les seves cases, tres de cada deu pateixen la bretxa digital i no disposen dels mitjans tecnològics suficients per poder teletreballar o rebre les classes en línia.Per això, ha destacat que durant la pandèmia han reforçat la seva actuació en tots els àmbits que han aconseguit atendre gràcies al fet que s'ha reforçat el voluntariat en més de 80.000. Ha explicat el repte que han tingut és "integrar" als joves en el seu voluntariat, ja que majoritàriament estava constituït per persones grans que s'han hagut de confinar.De la mateixa manera, ha ressaltat que estan fent un "esforç sobrehumà" per aconseguir la inserció laboral dels més vulnerables gràcies a la participació de les més de 70 empreses a Espanya amb les que col·laboren perquè calculen que si l'atur augmentarà entre 2,5 a 3 punts, en les persones a les quals acompanyen Càritas augmenta en 20 punts.En aquest sentit, la presidenta de la Coordinadora Valenciana d'ONGD, Lourdes Mirón, ha lamentat que només es parla com a factors de risc l'obesitat o la diabetis però "la pobresa és un factor de risc" perquè el virus "no afecta tots per igual". Així, ha citat com a exemples les persones amb treballs precaris, les dones que han d'exercir la prostitució o els immigrants que moltes vegades treballen en condicions gairebé d'"esclavitud" i sense les mesures de protecció adequades estan molt més exposats.

