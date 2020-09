Jordi Pesarrodona, condemnat per desobediència

El jutjat penal 2 de Manresa ha condemnat Jordi Pesarrodona per un delicte de desobediència a catorze mesos d'inhabilitació i una multa de 2.100 euros. El judici contra l'exregidor d'ERC va ser la setmana passada, i Pesarrodona va dir que no tenia res a veure en l'organització del referèndum de l'1-O i va denunciar una persecució judicial per haver-se posat un nas de pallasso al costat d'un agent de la Guàrdia Civil.Durant la vista, Pesarrodona va declarar davant del jutge va anar al centre de votació de l'Escola Joncadella com un "ciutadà més". El principal testimoni de l'acusació, el cap de l'operatiu de la Guàrdia Civil, va assegurar que va reconèixer Pesarrodona per la foto del nas de pallasso, i va afirmar que va veure clarament "que exercia un lideratge" sobre la gent que hi havia congregada a l'escola.L'advocat de Pesarrodona, David Casellas, confirma aque presentaran recurs. De moment, volen estudiar els arguments, però l'equip de defensa té clar que no pot "acceptar" cap sentència que digui que hi va haver desobediència.Pesarrodona ha valorat que "si em condemnen, a mi també han de condemnar a qualsevol càrrec públic, funcionari o regidor que va votar l'1-O; estan condemnant tot un poble". Pesarrodona, que s'ha anat a manifestar a la plaça Sant Jaume coincidint amb la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra , ha explicat que encara no ha rebut la interlocutòria i per tant no sap "com s'argumenta" la condemna, però ha avisat que té previst "plantar-hi cara"."No sé si s'adonen de la bestiesa que estan fent", ha afegit Pesarrodona, que ha avançat que presentarà un recurs a la sentència i que arribarà "a les instàncies que calgui". L'exregidor ha dit que sent "escepticisme absolut".

