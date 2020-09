El moviment per l'habitatge comença el pols contra el fons d'inversió Cerberus

El moviment per l'habitatge de Catalunya ha començat aquest dilluns el seu pols contra el fons d'inversió Cerberus. Les mobilitzacions contra el fons van ser acordades pel primer Congrés d'Habitatge de Barcelona , celebrat el novembre passat, i ara grups i sindicats d'arreu del país passen a l'acció. Avui han aturat el desnonament d'un pis propietat de Divarian al barri de la Verneda de Barcelona.Precisament el moviment per l'habitatge posa sota el focus Divarian, la immobiliària a través de la qual el fons voltor gestiona els actius tòxics comprats al BBVA. El banc controla el 20% de Divarian i Cerberus el 80% restant."Entenem que la venda d'actius tòxics des de bancs cap a fons voltor ha estat clau per entendre què ha passat després de la crisi del 2008", expliquen fonts del moviment per l'habitatge a. L'objectiu de grups i sindicats és centrar esforços a evitar desnonaments en immobles propietat de Divarian. "Volem establir un precedent per a la resta de fons", diuen.Cerberus -i la seva filial Divarian- ha estat l'escollit perquè, segons el moviment per l'habitatge, és el segon fons voltor més gran del món, per darrere de Blackstone. A més, a diferència del seu competidor les seves propietats a Catalunya estan més repartides pel territori. Aquesta setmana hi ha cinc avisos de desnonament en immobles propietat de Divarian. Tres són a Barcelona, un a Ripollet i un altre a Mollet del Vallès.Aquest dimecres els activistes del moviment per l'habitatge han pogut evitar el desnonament d'una família amb dues menors d'edat -una d'elles pendent del resultat d'una prova PCR- a la Verneda. Era el primer avís dels jutjats i la comitiva s'ha presentat sense reforços dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra. Segons les fonts consultades, la família està en situació vulnerable i va ocupar el pis el 2017.Amb el darrer decret antidesnonaments del Govern a la mà, el desnonament s'hauria pogut aturar als jutjats, perquè es tracta d'un gran propietari que hauria d'haver ofert un lloguer social a la família ocupant. El TSJC, però, ja va determinar que el decret no els dona potestat per no admetre demandes de desnonament El moviment per l'habitatge assegura que avui ha estat la primera de les moltes mobilitzacions que convocaran per evitar desnonaments de Divarian.

