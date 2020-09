El segon cas del virus del Nil a Catalunya es detecta en un ocell rapinyaire

El Departament d'Agricultura ha confirmat el segon cas de virus del Nil Occidental a Catalunya en un ocell rapinyaire al Segrià, en concret es tracta d'un astor que es va trobar a Alpicat. La detecció s'ha produït en aplicació del Programa de vigilància de la febre del Nil Occidental, actiu des de 2004, dut a terme pel Servei de Prevenció en Salut animal del Departament. Les mostres resultats de la investigació entomològica sobre els mosquits de les zones implicades han estat negatius al virus.El primer cas a Catalunya d'un animal portador d'aquest virus es va detectar en un cavall a Amposta. Es tractava d’un poltre sense símptomes de la malaltia, al qual se li van detectar anticossos davant el virus i que no havia estat vacunat prèviament. L’animal tampoc no s’havia mogut fora del territori recentment, cosa que confirmaria que la infecció es va produir a la zona del Montsià.Arran d'aquest nou cas, s'ha activat el reforç de vigilància a la zona de Lleida per fer mostrejos a les explotacions tant d'èquids com en granges d'aus de corral a fi de determinar amb més exactitud el radi de circulació del virus.El 17 de setembre, el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) va confirmar el cas de l'ocell que havia entrat malalt al Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent. Les anàlisis oficials del Laboratori Central de Veterinària d'Algete han confirmat que l'animal estava afectat pel virus corresponent al llinatge tipus 2, diferent del que està circulant a Andalusia (llinatge tipus 1). El llinatge tipus 2 és present principalment a l'Europa Central i de l'Est i també pot causar brots en humans.El Departament d'Agricultura recorda als propietaris i veterinaris d'èquids que, en el cas que algun d'aquests animals presenti símptomes compatibles amb la malaltia, ho han de comunicar als Serveis Veterinaris Oficials. En els cavalls, els símptomes més comuns són atàxia, febre, debilitat, paràlisi en les extremitats posteriors, tremolors al musell, moviments anormals o pressions amb el cap, caminar en cercles o de forma erràtica, i en alguns casos poden arribar a ser mortals.Els cavalls pateixen la malaltia però no són una font d'infecció per als humans, ja que la transmissió del virus té lloc des dels ocells a èquids o altres animals o d'ocell a persona mitjançant al picadura de mosquits.La principal via de transmissió és a través de la picada de mosquits infectats. Es tracta d'una zoonosi (malaltia que es transmet dels animals a l'ésser humà) amb un cicle biològic complex. Als humans, els causa la malaltia infecciosa de la febre del Nil Occidental.El virus es transmet generalment per picades de mosquits infectats del gènere Culex i infecta principalment els ocells. En algunes ocasions, un mosquit infectat d'un ocell pot transmetre el virus a èquids i a persones. Per aquest motiu, tal com estableix el Protocol per a la vigilància i el control de la febre del Nil Occidental, s'han activat les actuacions previstes al nivell 3 del protocol d'actuació, entre les quals hi ha la realització d'una inspecció entomològica a la zona on s'ha trobat l'au positiva, duta a terme pel Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat, amb la recol·lecció corresponent de mostres de mosquits adults i el seu enviament al laboratori de l'IRTA-CReSA. El resultat d'aquestes mostres ha estat negatiu.Agricultura també recorda la importància d'adoptar mesures de prevenció i control dels mosquits potencials transmissors del virus, com el mosquit comú Culex pipiens, vector de la febre del Nil Occidental, i el mosquit tigre, vector del virus del dengue, Chikungunya i Zika, de manera contínua des de la primavera fins al novembre, per minimitzar el risc d'aparició de virus transmesos per mosquits.

