L'ANC, Òmnium i CDR convoquen protestes contra la inhabilitació de Torra

La inhabilitació del MHP @QuimTorraiPla és un greu atemptat a l’autogovern de Catalunya. L'enèsima venjança dels poders de l’Estat en la seva guerra bruta contra l’independentisme no farà que deixem de defensar el nostre dret a l'autodeterminació i exercir la #LlibertatExpressió pic.twitter.com/HwvP4RM4H9 — Òmnium Cultural (@omnium) September 28, 2020

L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural han convocat concentracions a les 19 h davant els ajuntaments d'arreu del país per protestar contra la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra . El lema de la concentració serà "Defensem el president, lluitem la independència" i exigirà una resposta política contundent per part de les institucions a l'escapçament de la presidència de la Generalitat.L'ANC va consultar a les bases en quines mobilitzacions s'implicarien quan es fes pública la sentència i el 40,58% dels socis han triat aquesta forma de protesta. L'entitat va obrir el procés participatiu després de constatar que JxCat, ERC i el mateix Torra estaven decidits a acatar la decisió judicial del Tribunal Suprem. El 94,59% dels associats han votat que estan en contra que les institucions autonòmiques acatin la inhabilitació del president i el 75,53% han exigit la resposta contundent.Per la seva banda, el 66,10% dels socis van votar que les mobilitzacions siguin en defensa de la institució i del president, mentre que el 50,83% van votar que haurien d'adreçar-se contra l'Estat. El 26% dels socis de L'ANC preferien com a forma de protesta les concentracions davant del Parlament, mentre que una quarta part optava per les marxes lentes de vehicles a les fronteres amb l'Estat.A la mateixa hora, el CDR del Barcelonès ja ha fet una crida a sortir al carrer als Jardinets de Gràcia. "Avui sortirem al carrer per denunciar la repressió del règim del 78", ha apuntat a través de Twitter, on insten a portar bosses de la brossa. "Sentenciem-los. La lluita continua", afegeix. La piulada inclou una foto d'un magistrat amb una cara de porc a sobre.

