VÍDEO El català que ha passat més temps a l'UCI per la Covid-19, traslladat a planta

En Francesc, més conegut com el Siscu de Can Cladelles, va rebre el passat dijous l’alta de l’UCI de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, on ha estat ingressat 182 dies a causa de les greus seqüeles que li va provocar la Covid-19, a més d'infeccions abdominals.Es tracta del pacient que fins ara ha passat més temps ingressat en una UCI a causa del coronavirus. Sis mesos i un dia des del 26 març en què va ingressar, quan a l' Hospital Parc Taulí hi havia 42 persones a l'UCI Com és habitual, en Siscu va rebre un passadís dels professionals que el van aplaudir durant el seu trasllat a planta.Precisament, va abandonar l'UCI el dia que feia 38 anys del seu aniversari de casament. "Ens han donat un bon regal", deia la seva dona.És una altra d'aquelles històries d'èxit que ha anat acumulant el centre hospitalari des de l'esclat de la pandèmia. Aquest estiu, un jove de 33 anys rebia l'alta després de 90 dies ingressat, pràcticament hi era des que van arribar els primers casos.

