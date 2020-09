ERC prioritza un acord amb JxCat encara que no inclogui la convocatòria d'eleccions

La inhabilitació del president Quim Torra ha estat anunciada ja pel Tribunal Suprem i arriba en un moment en què JxCat i ERC encara estan ultimant quina serà la resposta. Els republicans s'han passat setmanes demanant al president que convoqui les eleccions abans que una sentència el cessés del càrrec. Amb tot, davant la negativa de Torra, finalment s'han hagut de resignar a pactar la convivència dins d'un Govern interí fina a la convocatòria automàtica de les eleccions."Prioritzem un acord i un consens per donar resposta", ha assegurat la portaveu i secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, que ha admès que les eleccions seran, finalment, quan estableix la llei perquè el president no les ha convocat. La resposta, ha insistit, ha de ser de "denúncia" però, al mateix temps, reduir la provisionalitat del Govern i refermar el compromís amb la democràcia. "Estem treballant i fent aquest gran acord majoritari dins de l'independentisme", ha assegurat Vilalta, que també ha afegit que a ningú se li escapa que la proposta inicial d'ERC passava per pactar la data de les eleccions.Si finalment s'ha renunciat a aquesta petició ha estat, ha argumentat la dirigent republicana, perquè cal apuntalar el Govern per gestionar els mesos complexos que vindran per la pandèmia i la crisi i perquè és necessari respondre a la inhabilitació amb "més democràcia i més unitat". La CUP ha denunciat que tant JxCat com ERC han renunciat a acordar una via de "confrontació" per respondre al cessament del president.Vilalta ha denunciat que és un "escàndol democràtic" que s'inhabiliti Torra per haver penjat una pancarta al balcó del Palau de la Generalitat i, per tant, per haver exercit el dret a la llibertat d'expressió. "Quan es confirmi estarem davant d'un nou atac a la democràcia sense precedents", ha lamentat.

