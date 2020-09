Trump va pagar 750 dòlars en impostos el 2016 i 2017, segons «The New York Times»

El president dels Estats Units, Donald Trump, va pagar 750 dòlars en impostos federals el 2016, any en què va guanyar les eleccions, i la mateixa xifra durant el seu primer any a la Casa Blanca. Segons el diari The New York Times, que ha accedit a les declaracions d'impostos de Trump de les darreres dues dècades, Trump no va pagar cap impost per ingressos durant 10 dels darrers 15 anys perquè va notificar al Servei de Recaptació d'Impostos que havia perdut més diners dels que havia ingressat. Trump, que s'ha negat a publicar les seves declaracions d'impostos tal com han fet els seus antecessors, ha acusat el diari de fer "notícies falses".Segons apunta The New York Times, les finances de Trump estan sota pressió perquè té deutes per valor de centenars de milions de dòlars que s'havia compromès a pagar personalment.Segons la informació publicada pel diari, que arriba a poc més d'un mes de les eleccions i a dos dies del primer debat electoral, el president dels Estats Units ha aconseguit reduir la quantitat d'impostos que havia de pagar "amb mesures qüestionables".

