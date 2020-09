La Comissió de Defensa del Col·legi d'Advocats demana al CGPJ que no faci més nomenaments

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) té previst efectuar el proper 30 de setembre un seguit de nomenaments rellevants dins de la judicatura. Aquest dilluns, la Comissió de Defensa del Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) i l'Associació Lliure d'Advocats i Advocades (ALA) de Madrid han demanat al Consell que s'abstingui de fer aquestes designacions , ja que es troba en període d'interinitat des del desembre del 2018.El CGPJ, presidit per Carlos Lesmes, es troba sota la tempesta després del greu incident institucional de divendres passat amb motiu del lliurament de despatxos judicials, al qual no va asssitir el rei per recomanació del govern. El monarca va trucar després a Carlos Lesmes per excusar-se i al president dels jutges li va faltar temps per fer-ho públic. Aquest dilluns, els comuns han reclamat la dimissió de Lesmes . Jaume Asens va acusar ahir el CGPJ de "colpisme constitucional" Dimecres vinent, el Consell que presideix Carlos Lesmes té previst efectuar nous nomenaments, entre ells alguns de molt importants, com la presidència de les sales tercera, quarta i cinquena del Tribunal Suprem, així com de tribunals superiors del País Basc i de diverses comunitats autònomes, entre d'altres.Tant la comissió de defensa de l'ICAB com els advocats madrilenys recorden que el CGPJ hauria d'haver estat imperativament renovat (segons l'article 122.3 de la Constitució i l'article 568 de la Llei Orgànica del Poder Judicial- LOPJ). Al trobar-se en interinatge, en espera de ser renovat, hauria de limitar les seves funcions "a despatxar els assumptes de gestió diària urgents i inajornables únicament".Malgrat això, el CGPJ de Lesmes -amb majoria conservadora- no és renovat, degut al bloqueig forçat per la dreta política, que no vol perdre la seva hegemonia en el Consell. Els advocats de la comissió de defensa recorden que l'organisme presidit per Lesmes ha dut a terme més de 45 nomenaments discrecionals durant el 2019. Dimecres vinent en té previst fer 25 més. de prendre decisionsLes dues entitats d'advocats qualifiquen l'actuació del CGPJ "d'actuar en abús de dret" i li reclama que eviti el "descrèdit" que comportarà aquest nou seguit de designacions. La decisió d'efectuar els nomenaments previstos agreujarà encara més la crisi que pateix el govern dels jutges, que s'acosta ja al segon any de provisionalitat sense poder ser renovat.

