Així és la «mort silenciosa» que provoca el coronavirus

La hipoxèmia és la disminució greu de la quantitat d'oxigen que porta la sang. La sang ja no transporta l'oxigen suficient perquè els òrgans compleixin adequadament les seves funcions vitals i és que, especialment durant l'inici de la pandèmia, es van produir diverses morts en aquestes circumstàncies."Es diu hipoxèmia silenciosa o feliç perquè un dels òrgans afectats és el cervell que, en funció de la gravetat, comença a funcionar pitjor (lentitud, somnolència) o es produeix un coma (pèrdua de consciència). No hi ha dolor, ni angoixa", detalla el doctor Luis Pont Maestu, cap de servei de Pneumologia de l'Hospital General Universitari Gregorio Marañón (Madrid) i professor de Pneumologia de la Facultat de Medicina de la Universitat Complutense de Madrid.El doctor explica que la Covid-19 produeix pneumònia i, en els casos més greus, una reacció inflamatòria del pulmó. Com que la funció principal dels pulmons és agafar oxigen de l'atmosfera i saturar la sang que hi passa, quan estan malalts no compleixen amb aquesta funció, i en conseqüència, l'especialista afirma que la sang es carrega amb menys oxigen."En els casos greus de pneumònia, la funció pulmonar es redueix tant que es produeix hipoxèmia. La hipoxèmia, sobretot l'aguda, és un fenomen que posa en perill la vida de qui la pateix i és per tant una urgència que requereix tractament amb suplement d'oxigen, i atacant la causa que produeix aquesta disfunció pulmonar", subratlla l'especialista.Amb tot, el pneumòleg reconeix que la hipoxèmia és difícil de detectar, si bé insisteix que la malaltia que produeix la hipoxèmia (la pneumònia) sí que s'associa a símptomes. "El principal és la dispnea. Normalment en el cas de la Covid-19 a més, han de portar alguns dies amb febre i amb tos", afegeix. Detectar-la des de casa, recalca que no és fàcil, excepte amb l'ús de pulsioxímetres. En concret, quan la saturació és menor del 90% és quan es produeix hipoxèmia.

